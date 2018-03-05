На седьмом этапе Кубка мира по биатлону Беларусь представят 9 спортсменов

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти Беларусь представят девять спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорусская команда отправилась к месту соревнований, где уже в четверг, 8 марта, мужской спринтерской гонкой на 10 км стартует очередной этап Кубка мира. Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова вылетели из Минска, Надежда Скардино и Надежда Писарева приедут в Финляндию из Санкт-Петербурга. В состав мужской команды вошли Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский.

После мужского спринта в гонке на 7,5 км 9 марта выступят женщины. Далее, 10 марта, запланированы смешанные эстафеты в супер-миксте и миксте. Завершится седьмой этап Кубка мира 11 марта масс-стартом на 15 км у мужчин и 12,5 км у женщин.

В общем зачете Кубка мира сезона-2017/2018 лидирует финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен - 592 очка, Анастасия Кузьмина из Словакии занимает вторую позицию - 577 баллов, итальянка Доротея Вирер расположилась на третьей строке - 525 очков. Лучшей из белорусок в общем зачете является Дарья Домрачева (пятое место) - 436 очков, Ирина Кривко занимает 19-ю позицию - 295 баллов, Надежда Скардино 20-я - 263, Надежда Писарева в общем зачете 71-я - 18 баллов, 73-е место у Динары Алимбековой - 14, на 85-й позиции располагается Дарья Юркевич - 5 баллов.

У мужчин лидирует Мартен Фуркад из Франции - 834 очка. Из белорусов в топ-50 находится Сергей Бочарников, который расположился на 49-й строке - 65 баллов, Владимир Чепелин 62-й - 34 балла, Роман Елетнов 76-й - 15 очков.

После стартов в Контиолахти в текущем сезоне состоятся еще два этапа Кубка мира: с 15 по 18 марта в норвежском Холменколлене и 22-25 марта в российской Тюмени.-0-