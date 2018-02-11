На старте лыжной гонки в скиатлоне немного "задохнулся" - Семенов

11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На старте лыжной гонки в скиатлоне в Пхенчхане немного "задохнулся". Об этом рассказал пресс-службе НОК Беларуси один из лидеров команды Михаил Семенов, завершивший выступление на 44-м месте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Выступлением не доволен, потому что 44-е место в этой дисциплине (скиатлон) не то, на которое рассчитывал. Погода для всех одинаковая, жаловаться не на что. Соперники со старта очень быстро убежали. Скажем так, я "задохнулся", был очень высокий темп, но потом отошел и уже свободным стилем чувствовал себя получше", - отметил Михаил Семенов.

Михаил Семенов рассказал, что немного удивлен победе норвежца Симена Хегстада Крюгера. "В стартовом протоколе было много громких имен, но удивлен победе норвежца. На мой взгляд, в скиатлоне были другие фавориты", - сказал белорусский атлет.

Соревнования у лыжников продолжатся в Пхенчхане 13 февраля спринтерской гонкой у женщин.-0-