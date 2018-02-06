На стартовой площадке "Формулы-1" больше не будет моделей, их заменят дети

Больше никаких моделей в "Формуле-1". Традиционных "грид-герлс" заменят дети. Теперь выносить таблички с номерами гонщиков на стартовую площадку будут несовершеннолетние. К слову, детей таким же образом используют в футболе. Они выводят спортсменов на поле.

Правда, не каждый ребенок сможет удостоиться такой чести. Выносить таблички с номерами гонщиков будут только те несовершеннолетние, которые занимаются картингом или участвуют в младших гоночных сериях. Выбирать детишек будут промоутеры Гран-при и национальные автоклубы.

Руководство "Формулы-1" подчеркивает, что для детей это станет незабываемым опытом, ведь они смогут прикоснуться к кумирам, почувствовать себя максимально приближенными к атмосфере гонок и посмотреть на всю эту "кухню".

Изменения вступят в силу с 25 марта.