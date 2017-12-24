На зимние Олимпийские игры-2018 продано чуть более 60% билетов

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На зимние Олимпийские игры-2018 в Республике Корея продано 655 тыс. билетов, или 61% от общего количества. Об этом сообщает крупное новостное агентство страны Yonhap News Agency.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Организаторы признались, что продажи билетов изначально шли плохо, но несколько активизировались после эстафеты олимпийского огня.

Исходя из данных о продаже, наиболее популярны у болельщиков такие виды спорта, как горные лыжи (реализован 81% билетов), беговые лыжи (79%), катание на коньках (74%) и бобслей (70%). На церемонию открытия за 47 дней до старта игр было продано 67% билетов.

На Паралимпийские игры, которые пройдут 9-18 марта, болельщики приобрели 81 тыс. билетов - 37%.-0-