Начался сбор ценовых предложений по организации временной инфраструктуры объектов II Европейских игр

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" проводит исследование рынка и сбор ценовых предложений для выбора генподрядчика по организации временной инфраструктуры объектов II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда.

На сайте фонда размещено техническое задание на организацию временной инфраструктуры объектов игр, в соответствии с которым должны быть организованы все работы по планированию, поставке (аренде), монтажу, текущему обслуживанию в период проведения соревнований и демонтажу временной инфраструктуры.

Предложения от претендентов могут быть поданы до 21 мая 2018 года по электронной почте (n.shavel@minsk2019.by) либо письмом по адресу: пр. Победителей, д. 103, оф.502 г. Минск 220020, Республика Беларусь, Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют более 200 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах.-0-