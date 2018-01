Надежда Скардино, став 7-й в индивидуалке на этапе КМ в Рупольдинге, выиграла Малый хрустальный глобус

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучшая из пятерки белорусских спортсменок Дарья Домрчачева заняла 6-е место, Надежда Скардино - седьмая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В результате, прошедшая 15-километровую гонку без единого промаха, Скардино сумела сохранить за собой красную майку лидера общего зачета "индивидуалок", добытую после победы на первом этапе КМ в шведском Эстерсунде.

It will be a battle for the Individual Crystal Globe until the last meter - Nadezhda Skardino, Valj Semerenko and Yuliia Dzhima all hit 20/20 #RUH18 - join us on https://t.co/I5HrOU1KGi pic.twitter.com/hiVGIMIqZJ