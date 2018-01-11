Надежда Скардино, став 7-й в индивидуалке на этапе КМ в Рупольдинге, выиграла Малый хрустальный глобус

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучшая из пятерки белорусских спортсменок Дарья Домрчачева заняла 6-е место, Надежда Скардино - седьмая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В результате, прошедшая 15-километровую гонку без единого промаха, Скардино сумела сохранить за собой красную майку лидера общего зачета "индивидуалок", добытую после победы на первом этапе КМ в шведском Эстерсунде.

It will be a battle for the Individual Crystal Globe until the last meter - Nadezhda Skardino, Valj Semerenko and Yuliia Dzhima all hit 20/20 #RUH18 - join us on https://t.co/I5HrOU1KGi pic.twitter.com/hiVGIMIqZJ — IBU World Cup (@IBU_WC) 11 января 2018 г.

Поскольку в нынешнем кубковом сезоне подобных гонок больше не предусмотрено, Скардино впервые в своей карьере стала обладательницей Малого хрустального глобуса. Белоруска набрала по сумме двух гонок 96 очков и на 5 баллов опередила свою ближайшую преследовательницу, украинку Юлию Джиму, занявшую сегодня в Рупольдинге 4-е место.

"It was my dream - and now it's one dream less "



Check out Nadezhda Skardino's reaction after winning the Individual Crystal Globe! #RUH18 https://t.co/HFcmYUHLvY — IBU World Cup (@IBU_WC) 11 января 2018 г.

Индивидуальная гонка является самым успешным видом соревновательной программы для Надежды Скардино. Именно в этой дисциплине она стала бронзовым призером Олимпийских игр - 2014 в Сочи. Белорусские любители спорта надеются, что Надежда продолжит свою медальную серию и на предстоящей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Что касается общего зачета нынешнего Кубка мира, то после 11 проведенных гонок Надежда Скардино занимает 19-е место, набрав 225 очков. Из белорусок выше нее Дарья Домрачева - 13-я позиция (247 баллов) и Ирина Кривко - 17-е место (239). Генеральную классификацию возглавляет представительница Словакии Анастасия Кузьмина - 454, на второй строке финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен - 429, третьей идет итальянка Доротея Вирер - 378.