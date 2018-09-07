Серена Уильямс в финале US Open встретится с обидчицей Соболенко и Саснович

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наоми Осака и Серена Уильямс сыграют в финале Открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинале 20-летняя представительница Японии уверенно переиграла Мэдисон Киз (США) - 6:2, 6:4. Во время турнира Наоми Осака обыграла двух белорусок Александру Саснович и Арину Соболенко и впервые вышла в финал "Большого шлема".

Наоми Осака. Фото организаторов турнира

Девятый финал в карьере US Open проведет шестикратная победительница этого турнира Серена Уильямс. Американка не испытала проблем в 1/2 финала во встрече с Анастасией Севастовой из Латвии - 6:3, 6:0. "Еще год назад после рождения ребенка и трех операций не могла и подумать о скором возвращении. Поэтому очень рада своим успехам, сейчас не важно, финал это или нет, радуюсь каждой победе", - отметила Серена Уильямс после игры.

Титулованная американка дважды обыгрывала в решающем матче 2012 и 2013 годов белоруску Викторию Азаренко. Финал в женском одиночном разряде состоится в Нью-Йорке в ночь с 8 на 9 сентября.

В мужских полуфиналах в ночь с 7 на 8 сентября сыграют серб Новак Джокович с Кеем Нишикори из Японии, а испанец Рафаэль Надаль встретится Хуаном Мартином Дель Потро из Аргентины.-0-