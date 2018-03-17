Наоми Осака победила Симону Халеп в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская теннисистка Наоми Осака победила первую ракетку мира румынку Симону Халеп и вышла в финал турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Японка, занимающая 44-е место в мировом рейтинге, провела полуфинальный поединок очень мощно, уступив сопернице всего 3 гейма - 6:3, 6:0.

В решающем матче соревнований категории "Премьер" с призовым фондом $8 млн Наоми Осака встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (19-й номер рейтинга WTA), которая в полуфинале переиграла американку Винус Уильямс (8) - 4:6, 6:4, 7:5.-0-