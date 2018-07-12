Нападающие Александр Китаров и Андрей Степанов остаются в ХК "Динамо-Минск"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающие Александр Китаров и Андрей Степанов продолжат выступать в ХК "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Оба игрока приняли предложение руководства команды. В прошлом чемпионате Андрей провел в составе "Динамо" 54 поединка, набрав 16 (7+9) очков и 14 минут штрафа. Всего в регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл в форме "зубров" 172 матча и заработал 66 (32+34) результативных баллов.

Форвард Александр Китаров выступает за "Динамо" с сезона-2011/2012. В прошедшем чемпионате он провел 51 матч, в которых набрал 12 (5+7) очков и 6 минут штрафа.

Минское "Динамо" также заключило сегодня пробный контракт с одним из лучших бомбардиров Виктором Туркиным, который последние годы успешно защищал цвета минской "Юности".-0-