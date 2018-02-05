Нападающий Александр Китаров не сыграет в составе сборной Беларуси по хоккею с канадцами в Риге

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Александр Китаров не сыграет в составе сборной Беларуси по хоккею с канадцами в товарищеском матче, который состоится 6 февраля в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня национальная сборная Беларуси по хоккею провела в "Минск-Арене" тренировку перед выездом в столицу Латвии. Тренерский штаб принял решение предоставить возможность отдохнуть Андрею Степанову, Евгению Ковыршину и Шарлю Лингле, а также Дмитрию Знахаренко, Александру Китарову и Артему Волкову. Сборную в преддверии поединка с Канадой пополнили минские динамовцы Дмитрий Амброжейчик и Данила Карабань.

По мнению белорусских игроков, предстоящая игра должна получиться интересной и результативной. Сборная Канады ведет подготовку к хоккейному турниру на Олимпийских играх в Пхенчхане, в составе североамериканцев есть несколько игроков, которые выступают за минское "Динамо" или ранее защищали цвета белорусской команды: Марк-Андре Граньяни, Куинтон Хауден, Бен Скривенс, Роб Клинкхаммер.-0-