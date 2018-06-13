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Нападающий Куинтон Хауден продолжит выступать в "Динамо-Минск" в следующем сезоне

Спорт 13.06.2018 | 18:27
Куинтон Хауден. Фото ХК "Динамо-Минск"
Куинтон Хауден. Фото ХК "Динамо-Минск"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Куинтон Хауден продолжит выступать в "Динамо-Минск" в следующем сезоне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Один из лидеров атаки минчан прошлого сезона решил продлить трудовые отношения с клубом еще на год. Куинтон Хауден, выступая за динамовцев, получил вызов в сборную Канады на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале текущего года.

Продолжат защищать цвета "зубров" в новом сезоне КХЛ Дмитрий Буйницкий и Дмитрий Знахаренко, с которыми подписаны двусторонние контракты.

В "Динамо-Минск" появились и два новичка. Игроки "Юности", молодежной сборной Беларуси Иван Дроздов и Илья Литвинов новый сезон начнут в команде под руководством Горди Дуайера.-0-

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Теги
хк Динамо-Минск, хоккей, чемпионат КХЛ
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