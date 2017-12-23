Нападающий Парфеевец вернулся в ХК "Юность" из минского "Динамо"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Максим Парфеевец вернулся в хоккейный клуб "Юность" по истечении пробного контракта в минском "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского представителя в КХЛ.

Форвард принял участие в двух матчах, в среднем проводил на льду по 16 мин. 19 сек., нанес четыре броска по воротам и отдал одну голевую передачу, заработав коэффициент полезности "+2".

Максим Парфеевец был приглашен в "Динамо" после удачной игры в белорусской экстралиге. В составе "Юности" нападающий в первой половине сезона провел 25 матчей, забросил 23 шайбы и сделал 16 голевых передач, являясь лучшим бомбардиром экстралиги.

Минское "Динамо" в десятом сезоне КХЛ борется за попадание в плей-офф, для чего "зубрам" необходимо оказаться в восьмерке сильнейших турнирной таблицы Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. После 43 матчей подопечные Горди Дуайера занимают десятую позицию, набрав 55 очков. Следующий матч белорусская команда проведет сегодня в Тольятти, где сыграет с местной "Ладой". Начало встречи в 16.00.-0-