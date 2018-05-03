3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Сергей Костицын вернулся в ХК "Динамо-Минск", подписав контракт на два года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Прошлый сезон форвард, имеющий опыт выступления в НХЛ, провел в нижегородском "Торпедо".

В Национальной хоккейной лиге Сергей Костицын выступал за "Монреаль" и "Нэшвилл". В Континентальной хоккейной лиге за свою карьеру он защищал цвета омского "Авангарда", казанского "Ак Барса", нижегородского "Торпедо" и минского "Динамо".-0-