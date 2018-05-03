3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Сергей Костицын вернулся в ХК "Динамо-Минск", подписав контракт на два года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.
Прошлый сезон форвард, имеющий опыт выступления в НХЛ, провел в нижегородском "Торпедо".
В Национальной хоккейной лиге Сергей Костицын выступал за "Монреаль" и "Нэшвилл". В Континентальной хоккейной лиге за свою карьеру он защищал цвета омского "Авангарда", казанского "Ак Барса", нижегородского "Торпедо" и минского "Динамо".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4265 BYN
|2.42 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.0233 BYN
|2.02 BYN
|2.0235 BYN
|RUB
|3.1889 BYN
|3.181 BYN
|3.2 BYN