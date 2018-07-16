Наставник ХК "Динамо-Минск" рассчитывает на более удачный старт в новом сезоне КХЛ

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер ХК "Динамо-Минск" Горди Дуайер рассчитывает на более удачный старт в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Об этом наставник рассказал сегодня на пресс-конференции, посвященной началу подготовки команды к чемпионату, передает корреспондент БЕЛТА.

Североамериканский специалист заметил, что достаточно рано выходить на лед в июле, но календарь диктует свои условия. "На первом сборе в "Раубичах" команда сконцентрирована на физических кондициях, проводим занятия и на льду. Мы рассчитываем на более удачное начало сезона, чем в прошлом, когда потерпели шесть поражений на старте чемпионата", - сказал Горди Дуайер.

Тренер остался доволен трансферной кампанией клуба в межсезонье. "Мы нашли тех игроков, которые помогут нам выступить удачнее. Рассчитываем и на новичков из-за рубежа, находящихся в оптимальном хоккейном возрасте, и на белорусских игроков, некоторые из них вернулись в "Динамо" после перерыва", - отметил наставник "зубров".

Хоккеисты минского "Динамо" начали подготовку к новому сезону КХЛ Тренерский штаб минчан ожидает приезда ведущего голкипера Юнаса Энрота и новичков форварда Бо Беннета и защитника Патрика Уиркоша.

По словам Горди Дуайера, пока рано говорить о завершении трансферной кампании минчанами. Прежде всего "зубры" следят за Егором Шаранговичем, который находится в клубе НХЛ "Нью-Джерси" и рассчитывает подписать контракт с этой командой. В случае если Шаранговичу не удастся закрепиться в "Нью-Джерси", его не прочь будут видеть в "Динамо". Пока не определились в минском клубе и с капитаном команды.

Перед стартом чемпионата КХЛ хоккеисты "Динамо" примут участие в спарринге с "Сибирью" (2 августа) и двух турнирах в Нижнем Новгороде и Риге. "Формат подготовки мне нравится. На каждом из турниров получим много практики, после игр будет время что-то исправить в наших действиях, чтобы в хорошей форме подойти к старту сезона", - добавил Горди Дуайер.

Минское "Динамо" в прошлом сезоне КХЛ не смогло выйти в плей-офф чемпионата. В межсезонье минчане активно действовали на трансферном рынке и привлекли многих молодых белорусских игроков, а также двух легионеров - нападающего Бо Беннета и защитника Патрика Уиркоша.-0-