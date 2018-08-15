Наставник ХК "Динамо-Минск" Сергей Стась войдет в тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наставник хоккейного клуба "Динамо-Минск" Сергей Стась войдет в тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Во время встречи

Главный тренер национальной команды Андрей Сидоренко сегодня в федерации встретился с тренерским штабом белорусского представителя в КХЛ. Специалисты обсуждали пути взаимодействия с "Динамо" по развитию хоккея в стране. "На первой встрече мы касались кадровых вопросов. Попросил, чтобы тренеры "Динамо" уделяли внимание индивидуальному мастерству белорусских игроков в клубе, развивали их навыки. Договорились встречаться в ходе сезона, обсуждать работу. И меня попросили смотреть матчи, делиться своим мнением. Также решено, что Сергей Стась войдет в тренерский штаб сборной Беларуси", - рассказал Андрей Сидоренко.

Андрей Сидоренко

Известный в прошлом защитник сборной Беларуси Сергей Стась на данный момент является помощником Горди Дуайера в минском "Динамо". Андрей Сидоренко возглавил главную команду в июле текущего года, после смены руководства ФХБ. Поводом для изменений в федерации стал неудачный чемпионат мира, по итогам которого сборная Беларуси покинула элитный дивизион.-0-