Наставник "Юности" Михаил Захаров будет оштрафован на 1 тыс. евро за критику судей в хоккейной Лиге чемпионов

Михаил Захаров проводит тренировку в Финляндии перед матчем с ТПС. Фото ХК "Юность"

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная Лига чемпионов накажет главного тренера минской "Юности" Михаил Захаров за критику судейства. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь", сообщает БЕЛТА.

Белорусский специалист будет оштрафован за критику судейства сразу по окончании домашнего поединка "Юности" с финским ТПС (2:1), состоявшегося 17 октября. По правилам Лиги подобное наказывается штрафом в размере 1000 евро.

Минская "Юность" заняла 4-е место в предварительной группе В и не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.-0-