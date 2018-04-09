Наставник "Юности" Захаров и защитник финской "СайПы" Денисов присоединились к сборной Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер "Юности" Михаил Захаров и защитник финской "СайПы" Владимир Денисов присоединились к сборной Беларуси, которая продолжает подготовку к майскому чемпионату мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Национальная команда вернулась из Финляндии, где провела два матча со сборной этой страны (3:2, 3:4). Михаил Захаров, после поражения "Юности" в финале экстралиги, завершил работу в клубе и теперь сможет помочь Дэйву Льюису.

Владимир Денисов, который провел большую часть сезона в минском "Динамо", в феврале принял решение помочь финской "СайПе", которая боролась за место в плей-офф чемпионата Финляндии. В итоге его новый клуб вышел в решающую стадию турнира, где уступил ТПС со счетом 4:2.

Следующие матчи в ходе подготовки к мировому форуму сборная Беларуси проведет на выезде: 13 и 14 апреля белорусов ждут хоккеисты Швейцарии. Затем сборная Беларуси будет принимать соперников на домашних аренах. С командой Дании белорусские хоккеисты сыграют 20 и 21 апреля в Гродно, а затем дважды встретятся с Норвегией: 27 апреля в Жлобине, 28-го на льду "Бобруйск-Арены".

Эти встречи станут заключительной проверкой сил перед стартом на майском чемпионате мира в Дании. На первом этапе мирового форума соперниками белорусов по группе А будут сборные Швеции, Франции, России, Швейцарии, Чехии, Австрии и Словакии.-0-