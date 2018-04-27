27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный этап Всемирных детских Игр победителей пройдет в Беларуси с 29 по 30 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Дети, перенесшие онкологические заболевания, будут соревноваться в беге, плавании, настольном теннисе, шахматах и мини-футболе на базе Острошицко-Городокской средней школы и спорткомплекса "Раубичи". 55 участников в возрасте от 10 до 16 лет из всех регионов страны проявят свои лучшие качества в самых популярных спортивных дисциплинах. Судить состязания будут арбитры, работавшие на спортивных мероприятиях международного уровня. Звезды белорусской эстрады поддержат ребят в бескомпромиcсной борьбе за медали, а 20 лучших юных спортсменов отправятся на финал Игр в Москву.

Организатором этапа Всемирных игр выступил благотворительный фонд "Прикосновение к жизни".-0-