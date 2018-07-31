Национальный стадион для пляжного футбола открылся в Минске

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный стадион для пляжного футбола открылся сегодня в Минске на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский". В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства спорта и туризма, фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Белорусская федерация футбола и Федерация пляжного футбола Беларуси (ФПФБ), передает корреспондент БЕЛТА.

Требования к стадиону согласовывались с Международной федерацией пляжного футбола, были учтены все замечания и пожелания, отметил глава ФПФБ Алексей Сычев. Арена в виде подковы позволит любителям спорта в комфортных условиях наслаждаться игрой. Строительство началось в июне, а уже в ближайший уикенд трибуны стадиона, вмещающие 1,5 тыс. зрителей, примут любителей пляжного футбола. С 3 по 5 августа в Минске впервые пройдет этап главного континентального турнира сборных Старого Света - Евролиги.

Соперниками белорусской сборной будут команды Турции (3 августа), Польши (4 августа) и Италии (5 августа). На первом этапе Евролиги в азербайджанском Баку белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, выиграли у команд Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), но уступили Португалии (2:3). В общем зачете Евролиги сборная Беларуси занимает сейчас 6-е место, набрав 6 очков. Команды Италии и Польши имеют по три зачетных балла, турецкая сборная не набрала ни одного очка в трех проведенных встречах. Турнирную таблицу Евролиги возглавляют команды Украины и Португалии, набравшие по 12 очков в шести матчах.

Предстоящие соревнования Евролиги станут тестовыми к турниру по пляжному футболу на II Европейских играх в Минске. Кроме хозяев в турнире примут участие еще семь команд, которые определятся после финиша нынешнего сезона Евролиги.-0-

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