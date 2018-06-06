Назван самый богатый в мире спортсмен

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший назван первым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира по рейтингу Forbes. В прошлом году 41-летний спортсмен получил доход в $285 млн.

Вторым в этом рейтинге значится аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси. Его доход - $111 млн.

Третьим идет португальский футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду который в прошлом году возглавлял престижный рейтинг. Португальский спортсмен смог заработать $108 млн, хотя в предыдущем рейтинге он лидировал.