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Назван самый дорогой футболист мира: это не Месси и не Роналду

Спорт 10.01.2018 | 00:05
Неймар
Неймар

Международный центр изучения спорта (CIES) Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира. По итогам 2017 года первым среди них стал бразильский нападающий ПСЖ Неймар.

Лионель Месси занял вторую строчку, а вот действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду едва попал в топ-50, став 49-м.

Рейтинг составлен на основе игроков, выступающих за пять ведущих футбольных лиг мира - Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

Напомним, лидер рейтинга Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро. Однако за год он "подешевел" - если раньше его оценивали в 246,8 млн, то теперь "всего" в 213.

А вот занявший вторую строчку Месси прибавил со 170,5 до 202,2 млн. Третьим стал форвард английского "Тоттенхема" Гарри Кейн, оцененный в 194,7 млн евро. В настоящее время он возглавляет список бомбардиров английского чемпионата с 18-ю забитыми голами. Всего за минувший год он забил 56 мячей, обогнав Месси с 52 голами.

Роналду же теперь можно купить за 80,4 млн евро. Португалец "подешевел" на 46,2 млн и опустился с 7-й строчки на 49-ю. Главным негативным фактором аналитики называют возраст игрока.

В десятке оказались пять представителей английского чемпионата, два игрока из испанской Примеры, два - из первенства Франции и один футболист итальянской серии А. В десятке отметим Делле Алли из "Тоттенхема" (шестое место - €171,3 млн), Кевина де Брейне из "Манчестер Сити" (седьмое место - €167,8 млн), а также игроков "Манчестер Юнайтед" Ромеля Лукаку (восьмое место - €164,8 млн) и Поля Погба (десятое место - €147,5 млн).

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рейтинг, футбол
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