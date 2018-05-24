Назван состав сборной Беларуси на спарринги с футболистами Венгрии и Финляндии

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко назвал состав на июньские товарищеские матчи с футболистами Венгрии и Финляндии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Приглашение на учебно-тренировочный сбор получили 23 футболиста:

вратари - Андрей Горбунов ("Динамо-Минск"), Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов);

защитники - Игорь Шитов ("Астана", Казахстан), Денис Поляков (АПОЭЛ, Никосия, Кипр), Михаил Сиваков ("Амкар", Пермь, Россия), Максим Володько, Захар Волков (оба - БАТЭ, Борисов), Олег Веретило, Алексей Гаврилович (оба - "Динамо-Брест"), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск);

полузащитники - Сергей Кисляк ("Иртыш", Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все - БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий ("Динамо-Брест"), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Александр Карницкий ("Тосно", Россия);

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Динамо-Минск"), Евгений Шикавка ("Слуцк").

Команда соберется 2 июня в техническом центре АБФФ и до 4 июня будет тренироваться на комплексе футбольных поле в Веснянке, после чего отправится в Брест, где 6 июня примет сборную Венгрии. После этого белорусские футболисты возьмут курс на Тампере и 9 июня проведут там товарищеский матч с командой Финляндии.-0-