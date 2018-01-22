22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неэффективная игра минского "Динамо" в нападении - причина неудачи в сезоне и непопадания в плей-офф. Такое мнение высказал на пресс-конференции после завершения матча с "Адмиралом" (2:3) главный тренер минчан Горди Дуайер, сообщает корреспондент БЕЛТА,

Поражение от команды из Владивостока лишило минчан возможности сыграть в плей-офф. Одной из причин почему не удалось войти в восьмерку сильнейших в турнирной таблице Западной конференции наставник назвал неэффективность атаки. "В команде есть игроки, которые забросили 40 процентов шайб клуба в сезоне. В КХЛ очень сложно, рассчитывая на нескольких лидеров, стабильно провести весь чемпионат. У нас есть хоккеисты, которые стараются и действуют на пользу команде. Болельщики могли видеть как уже в ходе сезона команда менялась, мы искали лучшие варианты игры в нападении", - рассказал Горди Дуайер.

Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Адмиралу" и лишились шансов сыграть в плей-офф Стартовые двадцать минут встречи минчане могли несколько раз открыть счет. Шансы отличиться голом имели Егор Шарангович и Денис Осипов, угодивший в штангу.

По мнению тренера, "Динамо" необходимо усиливать нападение и, если сотрудничество с североамериканским специалистом будет продолжено, то он будет действовать именно в этом направлении. "В межсезонье необходимо сосредоточить усилия на поиске форвардов. Это будут не только легионеры, но хоккеисты из чемпионата Беларуси, молодые игроки, которые действительно смогут усилить нашу атаку", - отметил главный тренер.

Минское "Динамо" в турнирной таблице Западной конференции занимает десятое место с 67 очками. Белорусской команде осталось провести три матча в чемпионате КХЛ, победы в которых и набранные очки не смогут уже обеспечить "Зубрам" выход в восьмерку сильнейших и участия в плей-офф.

За десять сезонов в КХЛ минское "Динамо" четырежды выступало в плей-офф чемпионата, но не проходило далее первого круга в борьбе за Кубок Гагарина.-0-