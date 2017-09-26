"Неман" и "Гомель" сыграют в финале хоккейного Кубка Салея

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" одержали победу в гостях над гродненским "Неманом" в ответном матче 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в полуфинале розыгрыша Кубка Беларуси, который с 2012 года переименован в Кубок Салея, но не вышли в финал турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче 1/2 финала "Юность" уступила "Неману" - 4:6. В ответной игре минчане постарались взять реванш за неудачу на домашней площадке. Столичная команда усилиями американского форварда Райана Уолтерса в начале второго периода провела первую шайбу, однако после перерыва гродненцы сравняли счет. Точку в противостоянии поставил нападающий "Юности" Марек Словак - 2:1. Такого результата для хоккеистов минской команды было недостаточно, и в финал розыгрыша почетного трофея вышла гродненская команда.

В другом матче 1/2 финала "Гомель" под руководством Олега Хмыля в гостях проиграл "Динамо-Молодечно" - 1:3. Хозяева играли агрессивно, забросив по шайбе в каждом из периодов. Авторами заброшенных шайб у победителей стали Артем Землянкин, Егор Воронов и Руслан Васельчук, у "Гомеля" отличился Эдийс Брахманис.

В первом матче "Гомель" победил со счетом 3:0, и по сумме двух игр подопечные Олега Хмыля вышли в финал Кубка Салея, где и встретятся с "Неманом".

Чаще всего победителем данных соревнований становилась минская "Юность". В прошлом сезоне Кубок Салея выиграл "Неман".-0-

Фото Леонида Щеглова.