Немец Андреас Веллингер завоевал золото Олимпиады в прыжках с трамплина

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пхенчхане разыгран пятый, последний на сегодня комплект наград Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Индивидуальные состязания мужчин в прыжках на лыжах с трамплина выиграл немецкий спортсмен Андреас Веллингер. Серебро завоевал норвежец Йоханн Андре Форфанг, бронза у его соотечественника Роберта Юханссона.
Белорусы в этой дисциплине не выступали.-0-
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