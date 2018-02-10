Немец Андреас Веллингер завоевал золото Олимпиады в прыжках с трамплина

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пхенчхане разыгран пятый, последний на сегодня комплект наград Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Индивидуальные состязания мужчин в прыжках на лыжах с трамплина выиграл немецкий спортсмен Андреас Веллингер. Серебро завоевал норвежец Йоханн Андре Форфанг, бронза у его соотечественника Роберта Юханссона.

Белорусы в этой дисциплине не выступали.-0-