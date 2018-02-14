Немец Эрик Френцель победил в первом виде олимпийской программы лыжных двоеборцев

14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане разыгран первый комплект наград в лыжном двоеборье (прыжки с нормального трамплина HS-109, лыжная гонка 10 км), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотую награду соревнований выиграл немецкий спортсмен Эрик Фрецель, который защитил титул олимпийского чемпиона, завоеванный на Играх-2014 в Сочи. В Пхенчхане после прыжков с трамплина он занимал 5-е место (121,7 очка). В лыжной гонке представитель Германии первенствовал с результатом 24 мин. 51,4 сек. На 4,8 сек. от него отстал японец Акито Ватабэ, который стал серебряным призером. Третье место занял австриец Лукас Клапфер (+18,1 сек.).

Обладатель лучшего результата в прыжках с трамплина австриец Франц-Йозеф Рерль (130,6 очка) не сумел сохранить свое преимущество в лыжной гонке по системе Гундерсена, при том что на ее старте имел преимущество в 15 сек. перед ближайшим преследователем. В итоге он довольствовался лишь 13-м местом (+1 мин. 38,1 сек.).

На Играх-2018 в лыжном двоеборье будут разыграны еще два комплекта наград. Следующий вид личной программы - первенство на большом трамплине HS-140 и в лыжной гонке на 10 км. Командные соревнования на большом трамплине и эстафета 4х5 км завершат олимпийский турнир двоеборцев, где белорусы не представлены.

Лыжное двоеборье является единственным видом спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.-0-