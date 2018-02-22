Немецкие лыжные двоеборцы победили в мужском командном турнире ОИ

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сборная Германии (Винценц Гайгер, Фабиан Риссле, Йоханнес Ридзек, Эрик Френцель) победила в командных соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки на большом трамплине HS-140, эстафетная гонка 4х5 км) на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Немецкие спортсмены в прыжковой части состязаний были вторыми с результатом 464,7 очка, лишь немного уступив австрийцам (469,5). Также в число лидеров входили дружины Японии (455,3) и Норвегии (449,2).

Фабиан Риссле. Фото ТАСС

Йоханнес Ридзек. Фото Синьхуа - БЕЛТА

В дальнейшем именно эти команды в лыжной эстафете повели непосредственную борьбу за места на пьедестале, не позволяя никому из соперников вмешаться в нее. Уже к финишу второго этапа преимущество немецкой сборной над ближайшими преследователями достигло практически 1 мин. На заключительных двух отрезках атлеты из Германии сохранили свое преимущество и стали чемпионами с результатом 46 мин. 09,8 сек.

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Серебряные награды достались сборной Норвегии (Йорген Граабак, Ярл Магнус Риибер, Эспен Андерсен, Ян Шмид). Отставание этой команды от победителей составило 52,7 сек. Бронзу завоевали австрийские двоеборцы Марио Зайдль, Бернхард Грубер, Лукас Клапфер и Вильхельм Денифль (+1 мин. 07,8 сек.). Японцы довольствовались 4-м местом, уступив в эстафете чемпионам более 2 мин.

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Олимпийская программа соревнований двоеборцев в Пхенчхане завершена. Таким образом, представители Германии завоевали награды высшего достоинства во всех трех дисциплинах. Эрик Фрецель первенствовал в первой из них, включавшей прыжки с нормального трамплина HS-109 и лыжную гонку 10 км. Йоханнесу Ридзеку не было равных во второй дисциплине (прыжки на большом трамплине HS-140, лыжная гонка на 10 км). Здесь же у немецких двоеборцев серебро и бронза.

Лыжное двоеборье является единственным видом спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.-0-