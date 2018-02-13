Немецкие спортсмены сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпиады-2018

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После очередного соревновательного дня зимней Олимпиады в Пхенчхане лидерство в медальном зачете сохранили спортсмены Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня они завоевали золото и серебро и теперь имеют в своей копилке 9 наград: 5 золотых, по 2 серебряные и бронзовые. На одно золото меньше у атлетов Нидерландов, по 3 медали высшей пробы завоевали в Пхенчхане спортсмены Канады, Норвегии и США. Олимпийские атлеты России сегодня стали обладателями двух бронзовых наград в классическом лыжном спринте, а также бронзы в керлинге. Всего в активе россиян 5 медалей: 1 серебро и 4 бронзы. На олимпийский пьедестал поднимались представители 19 стран, белорусы пока не становились призерами Игр-2018.

Итоги дня:

Сноуборд. Хафпайп. Женщины.

1. Хлоя Ким (США).

2. Лю Цзяю (Китай).

3. Ариэл Голд (США).

Горные лыжи. Комбинация. Мужчины.

1. Марсель Хиршер (Австрия).

2. Алексис Пинтюро (Франция).

3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция).

Шорт-трек. 500 м. Женщины.

1. Арианна Фонтана (Италия).

2. Яра ван Керкхоф (Нидерланды).

3. Ким Бутен (Канада).

Керлинг. Микст.

1. Канада.

2. Швейцария.

3. Россия.

Конькобежный спорт. 1500 м. Мужчины.

1. Кьелд Нейс (Нидерланды).

2. Патрик Руст (Нидерланды).

3. Мин Сок Ким (Республика Корея).

Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины.

1. Стина Нильссон (Швеция).

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).

3. Юлия Белорукова (Россия).

Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Мужчины

1. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия).

2. Федерико Пеллегрино (Италия).

3. Александр Большунов (Россия).

Санный спорт. Женщины.

1. Натали Гайзенбергер (Германия).

2. Даяна Айтбергер (Германия).

3. Алекс Гоф (Канада).-0-