Немецкие теннисистки сравняли счет в матче Кубка Федерации с белорусками

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Германии сравняли счет в матче с белорусками в 1/4 финала Кубка Федерации, который проходит на корте минской "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем поединке лидер белорусской команды Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) неожиданно проиграла второй ракетке гостей Антонии Лоттнер (149) - 5:7, 4:6. Начало игры не предвещало Александре ничего плохого - она уверенно контролировала ход встречи и выигрывала со счетом 5:3. Но затем все круто изменилось, и немецкая теннисистка сумела не только догнать белоруску, но и выиграть всю партию. В начале второго сета Саша почувствовала недомогание, но все же продолжила играть. Однако в дальнейшем проблемы со здоровьем снова не позволили Александре действовать в полную силу, в итоге она проиграла и второй сет. Матч длился 1 час 36 минут.

В стартовой одиночной встрече белоруска Арина Соболенко (63) взяла верх над Татьяной Марией (58) - 4:6, 6:1, 6:2. Общий счет в матче равный - 1:1.

В воскресенье, 11 февраля, должны состояться еще две одиночные игры: Александра Саснович - Татьяна Мария, Арина Соболенко - Антония Лоттнер, а также парная встреча, в которой белоруски Вера Лапко и Лидия Морозова встретятся с немецким тандемом Анна-Лена Фридзам / Анна-Лена Гренефельд.

По регламенту Кубка Федерации во второй игровой день капитаны команд Эдуард Дубров и Йенс Герлах могут произвести перестановки.

Победитель минского матча сыграет в полуфинале с победителем пражской встречи между теннисистками Чехии и Швейцарии. Сегодня там завершился первый одиночный поединок, в котором чешка Петра Квитова (21) переиграла Викторию Голубич (100) - 6:2, 1:6, 6:3.-0-

Фото Александра Чемохоненко