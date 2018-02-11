Немецкий биатлонист Арнд Пайффер стал победителем спринта на Олимпиаде-2018

11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Немецкий биатлонист Арнд Пайффер стал олимпийским чемпионом в мужском спринте на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель прошел дистанцию 10 км за 23 мин. 38,8 сек., не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Серебряным призером стал чешский спортсмен Михал Крчмарж, отставший от чемпиона на 4,4 сек. при идеальной стрельбе, бронзу завоевал итальянский биатлонист Доминик Виндиш, который при одном промахе на стрельбище уступил лидеру 7,7 сек.

Из четырех белорусских биатлонистов лучшим оказался Владимир Чепелин, занявший 34-е место (+1 мин. 26,0 сек.; 2 промаха). Сразу вслед за ним финишировал Антон Смольский (+1 мин. 27,1 сек.; 1), Сергей Бочарников занял 42-е место (+1 мин. 42,1 сек.; 2), Роман Елетнов оказался на 71-й строке итогового протокола, допустив 6 промахов на огневых рубежах (+2 мин. 33,8 сек.).

В понедельник, 12 февраля у биатлонистов будет разыграно 2 комплекта олимпийских наград - в гонках преследования у женщин и мужчин.-0-

Фото Андрея Покумейко

Йоханнес Бе

Мартен Фуркад

Владимир Чепелин

Роман Елетнов

Сергей Бочарников

Антон Смольский