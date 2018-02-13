Немка Натали Гайзенбергер стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях саночниц

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Второй комплект олимпийских медалей разыгран в соревнованиях по санному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Обладательницей золотой медали стала немецкая спортсменка Натали Гайзенбергер, серебро завоевала еще одна представительница Германии - Даяна Айтбергер, бронза досталась канадской саночнице Алекс Гоф.
Ранее в мужских одиночных состязаниях олимпийским чемпионом стал австриец Давид Глайршер, американец Крис Маздзер был вторым, немец Йоханнес Людвиг финишировал третьим.-0-
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