Немка Натали Гайзенбергер стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях саночниц

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Второй комплект олимпийских медалей разыгран в соревнованиях по санному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладательницей золотой медали стала немецкая спортсменка Натали Гайзенбергер, серебро завоевала еще одна представительница Германии - Даяна Айтбергер, бронза досталась канадской саночнице Алекс Гоф.

Натали Гайзенбергер. Фото Getty Images

Ранее в мужских одиночных состязаниях олимпийским чемпионом стал австриец Давид Глайршер, американец Крис Маздзер был вторым, немец Йоханнес Людвиг финишировал третьим.-0-