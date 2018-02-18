Необъективное судейство лишило Антона Кушнира 4-5 баллов - тренер

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необъективное судейство лишило Антона Кушнира 4-5 баллов. Об этом сказал в эфире телеканала "Столичное телевидение" старший тренер молодежной команды по фристайлу, первый тренер олимпийской чемпионки Анны Гуськовой Юрий Купрацевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это был отлично выполненный прыжок. Был хороший отход, хорошая фигура, приземление практически идеальное, по крайней мере, не на ту оценку, на которую оценили. Прыжок был идеально выполнен, как первый, так и второй. И сумма баллов, которая выставлена судьями, не соответствует тому прыжку, который показал Антон Кушнир. По нашим прогнозам, минимум 4-5 баллов у Антона просто забрали", - отметил Юрий Купрацевич.

Тренер считает, что ситуация с Антоном Кушниром похожа на просчитанный алгоритм по устранению конкурентов. "Думаю, многие уже устали от тех медалей, которые мы завоевываем. Мы на самом деле показываем хорошие прыжки, у нас хорошие спортсмены, хорошая школа, качество исполнения", - добавил он.

По его мнению, нужно каким-то образом менять систему судейства и приходить к более объективному варианту оценки результатов, чтобы ставить на высшую ступень пьедестала того человека, который этого заслуживает.

Юрий Купрацевич согласен с тем, что нынешняя Олимпиада обрела репутацию одной из самых скандальных в истории олимпийского движения. "Заметно и отношение к российским спортсменам, и то, что произошло в квалификации фристайла-акробатики", - добавил он.-0-