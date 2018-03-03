Незарегистрированный хоккейный клуб продал за день 25 тыс. абонементов

Хоккейный клуб из Сиэтла, штат Вашингтон (США), который планирует зарегистрироваться в НХЛ, за день продал 25 тыс. абонементов. В первые 12 минут после старта продаж было реализовано 10 000 билетов.

Клуб подал заявку на вступление в НХЛ 13 февраля. В случае одобрения он сможет начать выступать в сильнейшей хоккейной лиге мира не ранее 2020 года. Если заявку одобрят, команда из Сиэтла станет 32-й в НХЛ.

Кстати, вступление в НХЛ ХК "Вегас Голден Найтс" стоило в 2016 году 500 млн долларов. Теперь же, как пояснил заместитель комиссионера Билл Дэйли, сумма скорректирована с учетом инфляции и особенностей рынка.