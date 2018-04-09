НОК и БелАЗ заключили договор о сотрудничестве

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси и ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" заключили договор о сотрудничестве на четыре года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич вручил свидетельство о присвоении звания "Генеральный спонсор НОК Беларуси" руководителю предприятия Петру Пархомчику. Генеральный директор ОАО "БелАЗ" отметил, что автомобильный завод на постоянной основе осуществляет поддержку массовых видов спорта. На балансе предприятия имеются два физкультурно-оздоровительных центра и стадион "Торпедо". Также ОАО "БелАЗ" является учредителем футбольного клуба "Торпедо-БелАЗ" и гандбольного клуба "БНТУ- БелАЗ". Петр Пархомчик заверил, что предприятие будет вносить неоценимый вклад в развитие олимпийского движения в Беларуси.

Ранее состоялось подписание договора о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи между НОК и ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг". Выделенные средства будут направлены на поддержку олимпийского движения в Беларуси, проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, спортивных мероприятий, в том числе на подготовку спортсменов и команд, строительство и содержание физкультурно-спортивных сооружений.-0-