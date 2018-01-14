14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в масс-старте этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель до середины дистанции в 15 км с четырьмя огневыми рубежами находился в тени, но два промаха при стрельбе стоя француза Мартена Фуркада позволили норвежцу выйти в лидеры - 37 мин. 11,2 сек. (0+0+0+1), а его соперник в текущем сезоне занял второе место - +4,5 сек. (0+0+2+0), бронзовым призером стал Антонин Гигонна из Франции -+8,4 сек. (0+0+0+0).

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится сегодня женской гонкой с массового старта (16.30). Беларусь представят Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Надежда Скардино.

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