Норвежец Йоханнес Бё стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке биатлонистов

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке. Лучший из белорусов Сергей Бочарников, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новоиспеченный триумфатор Олимпиады классической 20-километровой гонки заработал две минуты штрафа при четырех заходах на стрельбище, но за счет высокой скорости на лыжне показал результат 48 мин. 03,8 сек.

Йоханнес Бё

Серебряный призер опытнейший представитель Словении Яков Фак стрелял безупречно, но уступил победителю 5,5 сек. Обладателем бронзы оказался австриец Доминик Ландертингер, который при идеальной стрельбе уступил лидеру 14,5 сек.

Лидер биатлонного сезона француз Мартен Фуркад долгое время шел первым, но два промаха на последнем огневом рубеже перечеркнули его медальные перспективы, и он стал лишь пятым.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Впереди Фуркада оказался и швед Себастьян Самуэльссон, замкнувший квартет фаворитов.

Лучший из четырех белорусских биатлонистов Сергей Бочарников при одном промахе занял 18-е место, проиграв чемпиону 2 мин. 21,5 сек. Владимир Чепелин оказался 30-м (+3 мин. 24,1 сек.; 3), Максим Воробей 39-й (+3 мин. 57,5 сек.; 3), Роман Елётнов финишировал 52-м (+4 мин. 53,8 сек.; 5).

Сергей Бочарников

Сергей Бочарников

Владимир Чепелин

Владимир Чепелин

Максим Воробей

Максим Воробей

Роман Елётнов

Роман Елётнов

Следующий вид биатлонной программы - женский масс-старт на 12,5 км намечен на 17 февраля. Мужской масс-старт на 15 км должен состояться 18 февраля.-0-

Фото Андрея Покумейко.