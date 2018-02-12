Норвежка Марен Лундбю выиграла олимпийский турнир в прыжках на лыжах с трамплина

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Последний на сегодня комплект олимпийских наград разыгран в прыжках на лыжах с трамплина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Марен Лундбю. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Золото в состязаний женщин завоевала норвежская спортсменка Марен Лундбю (264,6 балла), серебряным призером стала немка Катарина Альтхаус (252,6), бронза у японской спортсменки Сары Таканаси (243,8).-0-

Марен Лундбю. Фото МОК

Катарина Альтхаус. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Сара Таканаси. Фото МОК

Катарина Альтхаус, Марен Лундбю и Сара Таканаси. Фото МОК