Норвежка Марен Лундбю выиграла олимпийский турнир в прыжках на лыжах с трамплина

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Последний на сегодня комплект олимпийских наград разыгран в прыжках на лыжах с трамплина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Золото в состязаний женщин завоевала норвежская спортсменка Марен Лундбю (264,6 балла), серебряным призером стала немка Катарина Альтхаус (252,6), бронза у японской спортсменки Сары Таканаси (243,8).-0-
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