Норвежка Марит Бьорген стала лидером среди лыжниц по количеству олимпийских наград

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Марит Бьорген, завоевавшая сегодня серебро ОИ-2018 в скиатлоне, стала рекордсменом среди лыжниц по количеству олимпийских медалей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для 37-летней норвежской спортсменки сегодняшняя награда стала 11-й. Теперь в олимпийской медальной копилке Бьорген 6 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая награда, которые был завоеваны в Солт-Лейк-Сити (2002), Турине-2006, Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.-0-