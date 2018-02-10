Норвежка Марит Бьорген стала лидером среди лыжниц по количеству олимпийских наград

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Марит Бьорген, завоевавшая сегодня серебро ОИ-2018 в скиатлоне, стала рекордсменом среди лыжниц по количеству олимпийских медалей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для 37-летней норвежской спортсменки сегодняшняя награда стала 11-й. Теперь в олимпийской медальной копилке Бьорген 6 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая награда, которые был завоеваны в Солт-Лейк-Сити (2002), Турине-2006, Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4538 BYN
|2.445 BYN
|2.453 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|1.996 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.4425 BYN
|3.43 BYN
|3.437 BYN