Норвежка Рагниль Хага выиграла лыжную гонку на 10 км свободным стилем на ОИ

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Представительница Норвегии Рагниль Хага победила в лыжной гонке на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Рагниль Хага. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Рагниль Хага. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Результат чемпионки - 25 мин. 00,5 сек. Победа в гонке стала высшим достижением в карьере 27-летней спортсменки, не поднимавшейся до этого на подиум Олимпиад и чемпионатов мира.

Рагниль Хага. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Второй к финишу пришла шведка Шарлотта Калла (+20,3 сек.), которая ранее на Играх в Пхенчхане первенствовала в скиатлоне.

Шарлотта Калла. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Сразу две лыжницы стали бронзовыми призерами, показав одинаковое время на дистанции. Титулованная норвежка Марит Бьорген и финская спортсменка Криста Пярмякоски отстали от победительницы на 31,9 сек. 37-летняя Бьорген упрочила свое лидерство среди лыжниц по количеству завоеванных олимпийских наград. Теперь в ее копилке всего 12 медалей - 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые, которые были завоеваны на Играх в Солт-Лейк-Сити (2002), Турине-2006, Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.

Марит Бьорген (справа). Фото Синьхуа - БЕЛТА

Криста Пярмякоски. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Криста Пярмякоски. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Рагниль Хага. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Шарлотта Калла, Рагниль Хага, Марит Бьорген и Криста Пярмякоски. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Три белорусские участницы гонки на 10 км свободным стилем оказались далеко за чертой призеров. Лучший результат среди них у Юлии Тихоновой - 40-е место (+3 мин. 06,5 сек.). Полина Сероносова оказалась на 48-й позиции (+3 мин. 22,3 сек.), Валентина Каминская - на 70-й (+5 мин. 01,1 сек.). Всего финишировали 90 спортсменок.

Фото НОК Беларуси

Фото НОК Беларуси

Фото НОК Беларуси

В лыжных гонках на Олимпиаде-2018 будут разыграны еще семь комплектов наград.-0-