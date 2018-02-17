Норвежки победили в олимпийской лыжной эстафете, белоруски - 14-е

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии победила в женской лыжной эстафете 4х5 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Белорусская команда на 14-м месте, передает корреспондент БЕЛТА.

Норвежская команда во главе с опытнейшей Марит Бьорген выиграла гонку с результатом 51 мин. 24,3 сек. Именно Бьорген решила судьбу золотой медали в пользу своей команды. На финише последнего этапа она не позволила себя опередить олимпийской чемпионке Пхенчхана в лыжном спринте Стине Нильссон, бежавшей за сборную Швеции. В итоге шведки оказались вторыми, отстав от чемпионок на 2 сек.

Марит Бьорген

Бронзу эстафетной гонки выиграла команда олимпийских атлетов из России (+43,3 сек.).

За сборную Беларуси сегодня выступали Анастасия Кириллова, Юлия Тихонова, Полина Сероносова и Валентина Каминская. Белорусские лыжницы постоянно прибывали в тени, не сумев по ходу соревнований вклиниться в первую десятку. В итоге они финишировали 14-ми, замкнув итоговый протокол и уступив норвежкам 6 мин. 31,8 сек.

Фото НОК Беларуси

А Марит Бьорген продолжает упрочивать свое лидерство среди лыжниц по количеству олимпийских наград. Теперь в ее копилке 13 медалей: 7 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые, которые были завоеваны на Играх в Солт-Лейк-Сити (2002), Турине-2006, Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Бьорген также сравнялась по количеству завоеванных наград главных стартов четырехлетия со своим соотечественником биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, хотя и отстает от него по числу золотых медалей.

В лыжных гонках на Олимпиаде-2018 будут разыграны еще пять комплектов наград.-0-