Норвежская лыжница Бьорген опередила биатлониста Бьорндалена по количеству наград на ОИ

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Марит Бьорген опередила биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству наград на Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Норвежская лыжница сегодня в командном спринте стала обладательницей бронзовой медали. На ее счету с главных стартов четырехлетия теперь 14 наград (7 золотых, 4 серебра и 3 бронзы).

Лыжницы из США завоевали золотые награды Олимпиады в командном спринте В финишном створе Джессика Диггинс опередила соперниц из Швеции и Норвегии. Для американских лыжниц это первая золотая награда на проходящих в Республике Корея зимних Играх.

По количеству призовых мест в зимних видах спорта она опередила Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого 13 наград (8+4+1).

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии на свои седьмые Игры в карьере не пробился из-за конкуренции в национальной команде, но приехал в Пхенчхан в составе тренерского штаба сборной Беларуси по биатлону.-0-