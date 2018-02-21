Норвежская лыжница Бьорген опередила биатлониста Бьорндалена по количеству наград на ОИ

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Норвежская лыжница Марит Бьорген опередила биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству наград на Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Норвежская лыжница сегодня в командном спринте стала обладательницей бронзовой медали. На ее счету с главных стартов четырехлетия теперь 14 наград (7 золотых, 4 серебра и 3 бронзы).
По количеству призовых мест в зимних видах спорта она опередила мужа Дарьи Домрачевой Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого 13 наград (8+4+1).
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии на свои седьмые Игры в карьере не пробился из-за конкуренции в национальной команде, но приехал в Пхенчхан в составе тренерского штаба сборной Беларуси по биатлону.-0-
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