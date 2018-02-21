Норвежские конькобежцы победили в гонке преследования на ОИ

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском овале разыгран очередной комплект наград Игр-2018 в конькобежном спорте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вслед за женщинами медалистов в гонке преследования определили и представители сильной половины. В финале А сборная Норвегии опередила хозяев Олимпиады из Республики Корея и первенствовала с результатом 3 мин 37,32 сек.
В борьбе за бронзу в финале В конькобежцы из Нидерландов опередили команду Новой Зеландии.
В дальнейшем до завершения Олимпиады мастера скоростного бега на коньках разыграют еще три комплекта наград.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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