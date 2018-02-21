Норвежские лыжники выиграли мужской командный спринт на ОИ

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Норвегии в составе Мартина Йонсруда Сундбю и Йоханнеса Хесфлота Клебо победила в командном спринте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победное время олимпийских чемпионов - 15 мин. 56,26 сек. Они принесли своей команде уже шестую золотую медаль Игр-2018 в лыжных гонках.
Судьба остальных призовых мест в командном спринте решилась в финишном створе на последнем этапе. В итоге серебро досталось олимпийским атлетам из России (Денису Спицову и Александру Большунову). Бронзу примерили французы Морис Манифика и Ришар Жуве. Общее отставание серебряных медалистов от лидеров - 1,71 сек., бронзовых - 2,02 сек.
Олимпийскую программу лыжных гонок завершат 24 и 25 февраля соревнования на марафонских дистанциях 50 км у мужчин и 30 км у женщин.-0-
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