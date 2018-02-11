Норвежские лыжники заняли весь олимпийский пьедестал в мужском скиатлоне

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект олимпийских наград разыграли в Пхенчхане мастера лыжных гонок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужском скиатлоне не было равных представителям Норвегии, которые заняли весь пьедестал почета. Золото у Симена Хегстада Крюгера, который прошел дистанцию протяженностью 30 км за 1 ч. 16 мин. 20,0 сек. Вторым финишировал Мартин Йонсруд Сундбю (+8,0 сек.), третье место занял Ханс Кристер Холунд (+9,9 сек.). В медальной копилке норвежских олимпийцев уже 7 наград Олимпиады-2018 - 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.

Представители Беларуси не смогли конкурировать с лидерами - Михаил Семенов занял 44-е место, отстав от чемпиона на 4 мин. 52,0 сек., Юрий Астапенко пришел к финишу 50-м с отставанием в 6 мин. 52,5 сек. Участник семи Олимпиад Сергей Долидович сошел с дистанции, как и еще три лыжника.-0-

Фото Андрея Покумейко

Михаил Семенов и Юрий Астапенко(в центре)

Сергей Долидович

Михаил Семенов

Юрий Астапенко

Симен Хегстад Крюгер

Симен Хегстад Крюгер