Норвежские лыжники заняли весь олимпийский пьедестал в мужском скиатлоне

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект олимпийских наград разыграли в Пхенчхане мастера лыжных гонок, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В мужском скиатлоне не было равных представителям Норвегии, которые заняли весь пьедестал почета. Золото у Симена Хегстада Крюгера, который прошел дистанцию протяженностью 30 км за 1 ч. 16 мин. 20,0 сек. Вторым финишировал Мартин Йонсруд Сундбю (+8,0 сек.), третье место занял Ханс Кристер Холунд (+9,9 сек.). В медальной копилке норвежских олимпийцев уже 7 наград Олимпиады-2018 - 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.
Представители Беларуси не смогли конкурировать с лидерами - Михаил Семенов занял 44-е место, отстав от чемпиона на 4 мин. 52,0 сек., Юрий Астапенко пришел к финишу 50-м с отставанием в 6 мин. 52,5 сек. Участник семи Олимпиад Сергей Долидович сошел с дистанции, как и еще три лыжника.-0-
Фото Андрея Покумейко
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4538 BYN
|2.445 BYN
|2.453 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|1.996 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.4425 BYN
|3.43 BYN
|3.437 BYN