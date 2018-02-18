Норвежский фристайлист Бротен победил в слоуп-стале на зимних Играх в Пхенчхане

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Норвежский фристайлист Ойстейн Бротен победил в слоуп-стале на зимних Играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ойстейн Бротен

Ойстейн Бротен

Второе место занял американец Николас Геппер, а тройку сильнейших замкнул канадец Алекс Болью-Маршан.

Ойстейн Бротен

Николас Геппер, Ойстейн Бротен и Алекс Болью-Маршан

Золотая награда фристайлиста стала восьмой в копилке норвежской команды на Олимпиаде. Скандинавы по количеству золотых медалей уступают в Пхенчахне лишь Германии, спортсмены из этой страны девять раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета в Пхенчхане.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.